Ankara'da patlama sesi!

Alınan bilgiye göre, Ankara'da çeşitli semtlerden patlama sesi duyuldu. Polisin yaptığı çalışmada sesin Dodurga'da yol yapım çalışmaları sırasında dinamitle yapılan kontrollü patlamadan kaynaklandığı belirlendi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İHA'nın haberine göre Ankara Valiliği, Ankara'daki çeşitli semtlerden duyulan patlama sesi ile ilgili, "Alacaatlı Mevkiinde devam eden yol çalışmasında, dinamitle çalışma yapılmaktadır. Patlama söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.