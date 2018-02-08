Ankara'da patlama sesi!
Ankara'da çeşitli semtlerden duyulan patlama sesi polisi alarma geçirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda sesin kontrollü patlamadan kaynaklandığı belirlendi.08 Şubat 2018 Perşembe 16:21
Alınan bilgiye göre, Ankara'da çeşitli semtlerden patlama sesi duyuldu. Polisin yaptığı çalışmada sesin Dodurga'da yol yapım çalışmaları sırasında dinamitle yapılan kontrollü patlamadan kaynaklandığı belirlendi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
İHA'nın haberine göre Ankara Valiliği, Ankara'daki çeşitli semtlerden duyulan patlama sesi ile ilgili, "Alacaatlı Mevkiinde devam eden yol çalışmasında, dinamitle çalışma yapılmaktadır. Patlama söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.
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