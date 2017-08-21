Ankara'da operasyon! Eski MİT'çi gözaltına alındı...

FETÖ ile bağlantılı Ankara merkezli bir operasyon başlatıldı. Operasyonda ilgi çekici bir isim de yer aldı.

Eski MİT mensubu Enver Altaylı da, Antalya'da gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi. 73 yaşındaki Altaylı, Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde okumuş, 1960'da Talat Aydemir'in darbe girişimine katıldığı için tutuklanmıştı. 1968’de MİT'te çalışmaya başlayan Altaylı’nın Fetullah Gülen’e yakın bazı isimlerle bağlantısı olduğu öne sürülüyor.