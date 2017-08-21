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Ankara'da operasyon! Eski MİT'çi gözaltına alındı...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı FETÖ soruşturması kapmasında Antalya’da gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi. 1968'de MİT’te çalışmaya başlayan Altaylı'nın Fetullah Gülen'e yakın bazı isimlerle bağlantısı olduğu öne sürülüyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:18
Ankara'da operasyon! Eski MİT'çi gözaltına alındı...

FETÖ ile bağlantılı Ankara merkezli bir operasyon başlatıldı. Operasyonda ilgi çekici bir isim de yer aldı.

Eski MİT mensubu Enver Altaylı da, Antalya'da gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi. 73 yaşındaki Altaylı, Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde okumuş, 1960'da Talat Aydemir'in darbe girişimine katıldığı için tutuklanmıştı. 1968’de MİT'te çalışmaya başlayan Altaylı’nın Fetullah Gülen’e yakın bazı isimlerle bağlantısı olduğu öne sürülüyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:18
  1. Enver Altaylı
  • ahmet kurtoğlu ahmet kurtoğlu 51 dk önce
    MİT te bile fetöcü çıktı ama siyasette yok muş. buna kim inanır ???? kim yoo jung mu inanacak
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