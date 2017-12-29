Ankara'da operasyon: Çok sayıda gözaltı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.29 Aralık 2017 Cuma 08:50
Yaklaşan yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt genelinde operasyonlar düzenleniyor. Dün 11 ilde 122 terör şüphelisi gözaltına alınmıştı. Bugün başkentte geniş çaplı bir şafak operasyonu gerçekleştirildi.
DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında, farklı adreslerdeki eş zamanlı olarak aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.