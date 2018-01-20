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Ankara'da operasyon! Aralarında polisler de var

Ankara'da iki ayrı suç örgütüne düzenlenen operasyonda, aralarında 2 polisinde yer aldığı 28 kişi gözaltına alındı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:07
Ankara'da operasyon! Aralarında polisler de var

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birbiriyle bağlantılı iki suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilere ait 42 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suç örgütlerine üye oldukları belirlenen 28 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden T.U'nun Yenimahalle, H.Ç'nin de Etimesgut ilçesinde görevli polis memurları oldukları, örgütün faaliyetlerine yardım ettikleri belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 otomatik silah, 18 tabanca, 2 av tüfeği, 2 kılıç, bu silahlara ait çok sayıda mermi, polis kanalını dinleyebilen 2 telsiz, anahtarlık kameralar ve suç gelirlerinden elde edildiği belirlenen 220 bin lira nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerin yapımı tamamlanmayan binaları alıcı vatandaşlarla arsa veya araç karşılığı takas ettikleri, bu malları elden çıkartarak nakit paraya çevirdikleri, takas karşılığı söz verdikleri evlerin inşaatlarını tamamlamayarak çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ifade edildi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 13:07
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü
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