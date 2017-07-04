Ankara'da lastiği patlayan araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, TEM yolunun İstanbul yönünde, Kızılcahamam Adaköy mevkiinde meydana geldi. Konya'dan İstanbul'a giden 37 yaşındaki Ali Kurt yönetimindeki 35 UN 120 plakalı hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünen çıkıp takla attı. Kazada, sürücü Ali Kurt ile araçta bulunan eşi 35 yaşındaki Hatice Kurt, 6 aylık oğlu Huzeyfe Kurt ile isimleri belirlenemeyen 2 çocuğu yaralandı. Yaralılardan Hatice Kurt ve Huzeyfe Kurt, kaldırıldıkları Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yaşamlarını yitirdi. Ali Kurt ve iki çocuğu ise Dışkapı Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.