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Ankara'da korku! Alevler 10 metreye ulaştı

Ankara'da yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı, alevler 10 metre yüksekliğe ulaştı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

23 Temmuz 2017 Pazar 11:17
Ankara'da korku! Alevler 10 metreye ulaştı

Olay, saat 09.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Etlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye ekiplerinin yol çalışması esnasında kepçe operatörü yanlışlıkla doğalgaz borusunu deldi. Şiddetli patlamanın meydana gelmesi ile birlikte borudan alevler yükseldi. Vatandaşların ve belediye çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.Çevre apartmanlarda yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla binalardan tahliye oldu.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 11:17
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