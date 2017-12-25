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Ankara'da karbonmonoksit zehirlenmesi 2 can aldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:04
Ankara'da karbonmonoksit zehirlenmesi 2 can aldı

İlçeye bağlı Yakuphasan Mahallesi'nde, Dursun Köksal, birlikte yaşadığı babası İbrahim (83) ve annesi Sırma Köksal'ın (75) uyanmamalarından şüphelenerek odalarına gitti. Bir süre seslendiği anne ve babasından cevap alamayan Köksal, odaya girmek istedi ancak kapıyı açamadı. Bunun üzerine Köksal, evin dışından anne ve babasının kaldığı odanın penceresine iskele dayayıp içeri girdi.

Anne ve babasının hareketsiz yattığını gören Dursun Köksal, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 17:04
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