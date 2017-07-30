Ankara'da kaçak parfüm operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, kaçak parfüm dolumu yapan ve bunu satan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Alınan bilgiye göre, ekipler bir internet sitesi üzerinden oda parfümü, araç esansı satışı yapan bir firmanın, Altındağ ilçesindeki Anafartalar Mahallesi’ndeki bir adreste bulunan iş yerinde yabancı marka parfüm dolumu yaptığı bilgisine ulaştı. Dolum yapılan şişeler ile aparatların Çin’den kaçak olarak getirildiğini, iş yerinin depo olarak kullanıldığını, yapılan dolum işlerinde yabancı marka kokuların kaçak esanslarının kullanıldığı bilgisine ulaşan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Edinilen bu bilgiler doğrultusunda söz konusu adreste arama yapan ekipler, muhtelif markalarda yabancı menşeli faturasız, belgesiz 144 bin 662 gram esans, parfüm yapımında kullanılan 2 adet makine, 600 adet parfüm pompası, 90 adet boş parfüm şişesi, 434 adet muhtelif markalara ait parfüm etiketi, muhtelif markalarda yabancı menşeli faturasız, belgesiz 7 bin 348 gram parfüm ve 25 kilogram alkol ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan S.Ç. isimli şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.