Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ankara'da inşaatta göçük: 5 kişi yaralı

Ankara Yenimahalle'de, beton dökümü esnasında inşaatta meydana gelen göçük nedeniyle 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

05 Kasım 2017 Pazar 10:34
Ankara'da inşaatta göçük: 5 kişi yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde yapımı süren bir binanın ilk katının beton dökümü esnasında göçük oluştu. Göçükten uzaklaşmak isteyen işçiler, etrafa saçılan demir ve kalıpların arasında kaldı.

Olayın haber verilmesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri inşaat alanına geldi.

Yaralanan Bayram Baş, Baki Üstmaş, Ferhat Üstmaş, Mustafa Özen ve Bektaş Çevik, ambulanslarla Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerden Baş'ın sağlık durumunun ağır olduğu, diğer işçilerin ise hafif yaralandığı belirtildi.

Arama kurtarma ekipleri, yaralıların tahliyesinin ardından, bir süre daha göçük altında işçi olup olmadığını araştırdı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 10:34
  1. Ankara
  2. Göçük
    Bu alışkanlıklar sigara içmek kadar zararlı!
    Bu alışkanlıklar sigara içmek kadar zararlı!
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
    Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
    Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
    Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
    ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek
    ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 05.11.2017
    Darbe hakkında konuştu: Başbakan olacağımı...
    Darbe hakkında konuştu: Başbakan olacağımı...
    Dev şirkete FETÖ'den el konuldu
    Dev şirkete FETÖ'den el konuldu