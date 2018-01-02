Ankara’da herkes bunu konuşuyor… O isim de mağdurlardan çıktı

FETÖ tarafından kurgulanan ByLock-Mor Beyin tuzağının mağdurlarından birinin de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nin (TEM) eski müdürü Hakan Yıldırımoğlu olduğu ortaya çıktı. Malatya’daki başarılı FETÖ operasyonlarının ardından Ankara’ya atanan Yıldırımoğlu, kendisi adına kayıtlı ama kardeşinin kullandığı numarada ByLock tespit edilince TEM Şube Müdürlüğü görevinden alınarak Polis Akademisi’ne atanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıkladığı telefonları iradesi dışında ByLock sunucusuna yönlendirilenler listesinde Yıldırımoğlu’nun kardeşi de yer alınca başarılı polis müdürünün durumu da anlaşılmış oldu.

Başarılı bir müdür

Hakan Yıldırımoğlu, 1999 yılında patlak veren ve “telekulak skandalı” olarak bilinen davada, dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve yardımcısı Osman Ak’ın da aralarında olduğu isimlerle birlikte yargılanıp beraat etti. Saral ve ekibi o dönem “Fetullahçılar” olarak adlandırılan ve şimdi FETÖ olarak hukuken tescil edilen örgüte dair ilk raporu hazırlayıp, savcılığa vermişti. “Telekulak Davası” ise Saral tarafından Fetullahçıların bu rapora karşı “rövanşı” olarak tarif edilmişti.

Çeşitli illerde görev yaptıktan sonra 17-25 Aralık sürecinde Malatya TEM Şube Müdürü olarak görevlendirilen Hakan Yıldırımoğlu, FETÖ’ye yönelik birçok başarılı operasyona imza attı.

15 Temmuz gecesi 2. Ordu karargâhına girerek eski Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ve kurmay heyetini gözaltına aldı. Devam eden süreçte başka cemaatlerin içine sızmış “kripto” FETÖ mensuplarının tespit edilerek yakalanması da dahil çok etkili operasyonlar yaptı. Bu başarılı operasyonların ardından başkent Ankara’nın Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak Ankara’ya tayin edildi.

10 ayrı hattı varmış

Bu süreçte kendisi adına kayıtlı telefon hattında ByLock yüklü olduğu tespit edildi. Yüklenen tarihte Malatya’da görevli olduğu için soruşturmayı Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı. Yıldırımoğlu, “polis hattı” olarak bilinen ve polislerin ailelerine de kullandırdığı hattın kardeşi Furkan Yıldırımoğlu tarafından kullanıldığını söyledi. Bu şekilde kendisi üzerine kayıtlı 10 ayrı hattın aile üyeleri tarafından kullanıldığını anlattı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Yıldırımoğlu’nun söz konusu hat ile telefon görüşmelerini ve hattın kardeşi Furkan Yıldırımoğlu tarafından kullanıldığına dair başka resmi kayıtlara da ulaşınca Hakan Yıldırımoğlu hakkında takipsizlik kararı verdi. Furkan Yıldırımoğlu da ByLock yüklemediğini belirterek yüklemenin nasıl gerçekleştiğini bilmediğini söyledi. FETÖ ile bağlantılı olduğuna dair herhangi başka bir bulgu olmayınca adli kontrol tedbiri konularak serbest bırakıldı.

Gerçek anlaşıldı

Hakan Yıldırımoğlu takipsizlik kararı aldı ancak soruşturma sürecinde görevinden alındı. “Pasif görev” olarak nitelendirilen bir göreve; Polis Akademisi’ne atandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geçen hafta açıkladığı “Telefonu İradesi Dışında ByLock’a Yönlendirilenler” listesinde Hakan Yıldırımoğlu’nun kardeşi Furkan Yıldırımoğlu’nun da adı yer aldı. Böylece hem FETÖ’ye en sert darbeleri vuran bir polis müdürü ile her şeyden habersiz belediye işçisi kardeşinin, FETÖ’nün kurguladığı tuzağın kurbanları olduğu ortaya çıkmış oldu.