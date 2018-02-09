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Ankara'da HDP alarmı

11 Şubat'ta Ankara'da gerçekleşecek HDP 3. Olağan Kongresi nedeniyle pazar günü Ankara'da bazı yollar kapalı olacak. Valilik konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

09 Şubat 2018 Cuma 17:08
Ankara'da HDP alarmı

Ankara Valiliğinden, HDP'nin 3. Olağan Kongresi nedeniyle pazar günü başkentteki bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 11 Şubat Pazar günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda HDP'nin kongresinin gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Bu nedenle yarın saat 23.00'ten pazar günü kongre sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Gar Kavşağı ile yan varyantları (altgeçit hariç), Ulaştırma Kavşağı ve yan varyantları (üstgeçit hariç) ile Kazım Karabekir Caddesi'nin (Ulaştırma Kavşağı'ndan İstanbul Caddesi kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar) araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada emniyet tedbirlerinin etkin şekilde uygulanabilmesi amacıyla kongreye katılmak için gelenlerin çanta, valiz, makyaj, el, kol ve spor çantası gibi malzemelerle salon çevresi ve arama noktalarından geçişlerine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Ayrıca, mağduriyet yaşanmaması için trafiğe kapatılacak yollar ile emniyet tedbirlerinin dikkate alınması istendi.

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:08
  1. Ankara Valiliği
  2. HDP
  3. ANKARA

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