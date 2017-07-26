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Ankara'da Gülmen ve Özakça eyleminde 1 kişi gözaltına alındı

Ankara’da tutuklu bulundukları cezaevinde açlık grevini sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek verme bahanesiyle eylem yapan gruba müdahale eden polis, ekiplere hakaret eden 1 kişiyi gözaltına aldı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:41
Ankara'da Gülmen ve Özakça eyleminde 1 kişi gözaltına alındı

Başkent’te bir grup eylemci, KHK ile ihraç edilmelerinin ardından başlattıkları açlık grevini cezaevinde sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek verme bahanesiyle Yüksel Caddesi’nde toplandı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis, eylemin kanunsuz olduğunu belirterek, grubun dağılmasını istedi.

Uyarıları dikkate almayan grup, sloganlar atmaya başladı. Kanunsuz eyleme müdahale eden polise hakaret eden 1 kişi gözaltına alındı. Cadde üzerinden geçen bir vatandaş ise polise hakaret eden eylemcilere tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:41
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