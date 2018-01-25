Ankara'da göçük altında kalan 2 kişi 5 saatte kurtarıldı

Polatlı ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Sivri Mahallesinde bir evin ahırında yapılan su kuyusu kazı çalışması sırasında Osman Ölmez ve Savaş Başın üzerine toprak göçtü. Göçük ile birlikte 2 kişi, yaklaşık 11 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kaldı. İhbar üzerine sevk edilen AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Polatlı İtfaiyesi ekipleri toprak altında kalan Ölmez ve Başı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, Savaş Başı kısa süre içerisinde kurtararak hastaneye sevk etti. Ardından toprak altında yaşam mücadelesi veren Osman Ölmezi kurtarmak için zamanla yarış başladı. Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü 5 saatlik çalışma sonucu toprak altından kurtarılan Ölmezde sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta ilk tedavisi yapılan Ölmez, kendisini kurtaran ekiplere sarılarak teşekkür etti.

Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçerde Sivri Mahallesine giderek kurtarma çalışmalarını izledi.