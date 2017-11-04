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Ankara'da göçük: 5 yaralı

Yenimahalle ilçesinde bir inşaatta, beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte biri ağır 5 işçi yaralandı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 23:27
Ankara'da göçük: 5 yaralı

Akşam saatlerinde Yenimahalle İlçesi Turgut Özal Mahallesi 2154 Sokak üzerinde yaşanan olayda, yapımı süren inşaatın 1'inci katının tablasına beton atıldığı sırada göçük yaşandı. Bu sırada çalışan işçilerden 5'i göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

5 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan çalışma sonrası göçük altında kalan 5 işçi kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 işçiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 23:27
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