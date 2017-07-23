Ankara'da toplanan terörist sevicilere polis müdahalesi

Terör örgütü DHKP-C ile olan ilişkileri nedeniyle kamudan ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevinde olduğunu iddia eden ve Ankara Kızılay meydanında gerginlik çıkaran terörist sevicilere güvenlik güçlerince müdahale edildi.

Güvenpark’a biraraya gelmek isteyen gruba çevik kuvvet gazla müdahale ederek göstericileri gözaltına aldı.