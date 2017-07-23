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Ankara'da toplanan terörist sevicilere polis müdahalesi

Terör örgütü DHKP-C ile olan ilişkileri nedeniyle kamudan ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevinde olduğunu iddia eden ve Ankara Kızılay meydanında gerginlik çıkaran terörist sevicilere güvenlik güçlerince müdahale edildi.

23 Temmuz 2017 Pazar 13:23
Ankara'da toplanan terörist sevicilere polis müdahalesi

Terör örgütü DHKP-C ile olan ilişkileri nedeniyle kamudan ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevinde olduğunu iddia eden ve Ankara Kızılay meydanında gerginlik çıkaran terörist sevicilere güvenlik güçlerince müdahale edildi.

Güvenpark’a biraraya gelmek isteyen gruba çevik kuvvet gazla müdahale ederek göstericileri gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 13:23
  1. DHKP-C
  2. Güvenpark
  3. Nuriye Gülmen
  4. Semih Özakça
  • Hiram AbasHiram Abas1 sa önce
    Nedir bu kaba şiddet? Karşınızdaki bir protestocu, can düşmanınız değil.
  • abdoabdo1 sa önce
    tıkın hepsini içerde ne.... yiyeceklerse yesinler
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Yanlarina atin ..ozlemislerdir
  • Önce Vatan Önce Vatan 1 sa önce
    DESTEK VEREN MEMUR VE KAMU İŞÇİLERİ VARSA ONLARIDA ATIN. YETER ARTIK DEVLETİNE SAHİP ÇIKAN KİŞİLERİN YERİ DEVLET KAPSIDIR. BU HAİN ALCAKLARIN YERİ YA HAPİSHANE YADAMEZARLIKTIR
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