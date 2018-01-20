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Ankara'da gecekondu yangını çıktı

Ankara'da bir gecekondu yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Gecekondu kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

20 Ocak 2018 Cumartesi 10:51
Ankara'da gecekondu yangını çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yukarı Öveçler Mahallesi 1285. Sokak'ta bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

Yangın başladığı sırada akraba ziyaretinde bulunan ev sahibi Mehmet ve Türkan Bektaş çifti ise durumu öğrenip olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi.

Gecekondunun kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 10:51
  1. 1285. Sokak
  2. Ev yangını
  3. Yangın
  4. Yukarı Öveçler Mahallesi
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