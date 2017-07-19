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Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek!

Başbakan Yıldırım şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidiyor. Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile programda yer almayan sürpriz bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:47
Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı  Erdoğan, saat 12.00'de Başbakan Yıldırım ile bir araya gelecek. 

Kabul, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile programda yer almayan görüşmesi sürpriz olarak nitelendiriliyor.

KABİNE REVİZYONU MU?

Görüşmeyle ilgili olarak kulislerde kabinede revizyon yapılacağı iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:47
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