Ankara'da FETÖ soruşturması: 3 tutuklama
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.23 Ekim 2017 Pazartesi 12:56
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan iki esnaf ve eski polis memuru işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler Selim Burak A, Ersin G. ve Eyüp S, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ileri sürülen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.