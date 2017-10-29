Ankara'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı.29 Ekim 2017 Pazar 17:13
Beypazarı'nda işçi servisinin devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Saat 15.30 sularında Beypazarı'ndan Çayırhan istikametine seyir halinde olan 06 NDH 05 plakalı Yunus Çapa yönetimindeki Çayırhan Park Termik yeraltı işçilerini taşıyan servis aracın, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan 19 işçi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.