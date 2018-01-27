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Ankara'da eylem planlayan DHKP-C'nin sözde İç Anadolu Bölge sorumlusu yakalandı

Konya polisi, postacı görünümünde Ankara'da eylem yapmaya hazırlanan terör örgütü DHKP-C'nin 'sözde' İç Anadolu Bölge sorumlusu Ömer Akyel'i, Başkent'te yakaladı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:18
Ankara'da eylem planlayan DHKP-C'nin sözde İç Anadolu Bölge sorumlusu yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cihanbeyli ilçesinde yaşayan ve daha önce askeri malzeme satan bir iş yerinde çalışan Ömer Akyel'in, terör örgütü DHKP-C'nin 'sözde' İç Anadolu Bölge sorumlusu olduğunu saptadı. Akyel, teknik ve fiziki takibe alındı. Ankara, Eskişehir ve Konya kent merkezine sık sık giden Ömer Akyel'in buralarda örgüte militan kazandırmaya çalıştığı belirlendi. Tekrar Ankara'ya giden Akyel'in, postacı görünümünde büyük bir eylem yapmaya hazırlandığı ve bunun için de çeşitli noktalarda keşif yaptığı tespit edildi. Ömer Akyel, Ankara'da gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere Konya'ya getirildi.

İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Polisin çalışmasında, Akyel ile bağlantılı olduğu ileri sürülen Savaş Ö. (23) ve S.C. (22) de Cihanbeyli'de gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Akyel'in, sorgulama sırasında susma hakkını kullandığı ve 7 gün süren gözaltı boyunca da sadece şekerli su içtiği öğrenildi. S.C.'nin ise itirafçı olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından, hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Akyel'i sağlık kontrolüne getiren polisin, yüzünü Göktürk alfabesiyle 'Türk' yazılı bandanayla kapatması dikkat çekti. Şüphelilerden Ömer Akyel çıkarıldığı

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 10:18
  1. Ankara
  2. DHKP-C
  3. bölge sorumlusu
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