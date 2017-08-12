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Ankara’da eylem için keşif yapıyordu… Yakalandı!

Ankara'da başta TBMM, bakanlıklar, askeri noktalar ile bazı sivil toplum kuruluşlarına ait derneklerde eylem amaçlı keşif yapan DEAŞ’lı M.A., yakalandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:41
Ankara’da eylem için keşif yapıyordu… Yakalandı!

Antalya’da DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin üzerinde ve kaldıkları adreslerde ele geçirilen dokümanların incelemesinde Ankara’da önemli noktalarda eylem amaçlı keşif çalışmalarına ait not, fotoğraf ve çizimlere ulaştı.

Bunun üzerine Terör ve istihbarat polisi, başlıttığı çalışmada Ankara’da M.A.’nın ismine ulaştı. Altındağ ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.A. gözaltına alınırken, dijital verilere ve bilgisayarına ise incelenmek üzere el konuldu.

M.A.’nın, başta TBMM, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıklarına ait binalar ile sivil toplum kuruluşlarına ait dernek ve federasyonlarda keşif yaptığı, yaptığı keşif bilgilerini ise eylem amaçlı DEAŞ militanlarına ulaştırdığı belirlendi

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:41
  1. DAEŞ
  2. Ankara
  3. Antalya
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