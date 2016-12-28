Ankara'da eğitime kar engeli!

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Ankara genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 29 Aralık perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Ankara'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sert bir biçimde gösterirken, Ankara yarın okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler 29 Aralık Perşembe Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını merak ediyordu.
Başkent Ankara'da kar yağışı başladı ancak okulların tatil olup olmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Öğrencilerin gözleri Ankara Valisi Ercan Topaca'nın Twitter adresi üzerinde. Vali Ercan Topaca, Twitter adresinden tatil haberiyle ilgili bir açıklama yaptı.