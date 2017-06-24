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Ankara’da dolmuş kazası: 16 yaralı

Ankara'da bir dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 17:15
Ankara’da dolmuş kazası: 16 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hipodrum Caddesi'nden Yenimahalle istikametine giden 01 BRB 56 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı ardından da karşı şeride geçererek Sinsan-Ulus hattında çalışan 06 J 1894 plakalı dolmuşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuş devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ankara'daki değişik hastanelere kaldırıldı.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 17:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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