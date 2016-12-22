Cloudflare

Ankara'da darbe girişimine yönelik 4. iddianame tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okul Komutanlığı ile 58. Topçu Tugayında görev yapan darbecilere ilişkin soruşturmayı tamamladı. Aralarında Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, 58. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün'ün de bulunduğu 330 sanık hakkında 3 er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Ankara'da darbe girişimine yönelik 4. iddianame tamamlandı
Eklenme: 22 Aralık 2016, 19:21
Bu haber 1.118 kez okundu

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, cuntacıların darbe gecesi 'gizli' ibareli 4 ayrı yere atama yazısı gönderdiği, bu yazıda Tümgeneral Osman Ünlü'nün Ankara Sıkıyönetim Komutanı ve 4'üncü Kolordu Komutanı, Ünlü'nün yerine Tuğgeneral Murat Aygün'ün atandığı, Tuğgeneral Semih Terzi'nin ise Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandığı, sözde ataması yapılan bu komutanların darbe gecesi yeni yerlerine gittikleri yer aldı.

İddianamede bu şekilde sözde direktiflere ve atamalara uygun olarak şüphelilerden Osman Ünlü'nün 4. Kolordu Komutanlığına 17 Temmuz saat 00.30 sıralarında, şüpheli Murat Aygün'ün ise 16 Temmuz saat 01.35 sıralarında Topçu ve Füze Okul Komutanlığına giderek fiilen göreve başladıkları yer aldı.

Şüpheli Osman Ünlü'nün 4. Kolordu Komutanlığında 28. Mekanize Tugay Komutanlığındaki komutan odasına geçerek zırhlı birlikleri ve darbe sürecini sevk ve idare eden Ali Kalyoncu ile bir arada bulunup, süreci birlikte takip ettiği, Murat Aygün'ün ise kendisine verilen 58. Topçu Tugay Komutanlığına bağlı birliklerden tugay teşkilat yapısına uygun olmayan yeni birlikler oluşturup, gruplandırarak Ankara merkezde 10 ayrı kavşak noktasının trafiğe kapatılması ve kontrol altına alınması, Konya Yolu Gölbaşı'nda bulunan TÜRKSAT ile TİB'i ele geçirmek görevi kapsamında 58. Topçu Tugayından 240 personel ve 45 araçlık konvoydan oluşan birlikleri sözde görev yerlerine sevk ettiği yer aldı.

Murat Aygün'ün ayrıca 58.Topçu Tugayında 2 adet fırlatma aracına bora füzesi yüklenmesi ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığına bağlı Gösteri ve Tatbikat Alayının bulunduğu Sakarya kışlasından Ankara 28. Mekanize Piyade Tugayına fırtına obüsü taşınması için çekici araç gönderilmesi faaliyetlerine yönelik emirler verdiği, ayrıca komutasını aldığı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında şüpheli Abdülkerim Ceyhan tarafından önceden hazır edilen kursiyer uzman çavuşlar aracılığıyla Polatlı ilçesinin kontrolünü sağlamaya yönelik kışla dışına çıkış yaptırdığı da yer aldı

 
EtiketlerSakaryaKonyaAnkaraTatAbCeyhanCumhuriyet BaşsavcılığıPolatlıGölbaşı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
  • El Bab operasyonu ile ilgili flaş sözler: Rusya, ABD, İran, Katar…
  • Fırat Kalkanı Harekatı’ndan acı haber: Şehit sayısı yükseldi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
İşte büyükelçi suikastinde FETÖ'nün rolü!İşte büyükelçi suikastinde FETÖ'nün rolü!

Gazeteci Yazar Murat Kelkitlioğlu FETÖ'nün büyükelçi suikastinde oynadığı rolü masaya…

Bakın Türkiye'de bir günde kaç ekmek israf ediliyorBakın Türkiye'de bir günde kaç ekmek israf ediliyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "Türkiye'de günde üretilen 91 milyon…

Villada 4 gün 'darbe planı' yapmışlarVillada 4 gün 'darbe planı' yapmışlar

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında itirafçı olan "Şapka" kod adlı şüpheli,…

Çapa Eğitim Kurumu’ndan Suriyelilere yardımÇapa Eğitim Kurumu’ndan Suriyelilere yardım

Çapa Eğitim Kurumları, ülkelerinde yaşanan iç savaş yüzünden mağdur olan…

Mardinliler, Şehitler Tepesi’ndeMardinliler, Şehitler Tepesi’nde

İstanbul’daki Mardinliler, Beşiktaş’ta terör saldırısında 36 polisin şehit düştüğü Şehitler…

Avrasya Elektronik Yılın İyilik Hareketi ödülüne layık görüldüAvrasya Elektronik Yılın İyilik Hareketi ödülüne layık görüldü

Türkiye'de artan iş ve trafik kazalarına dikkat çekmek adına 2009…

Bozüyük’te 3 öğretmen açığa alındıBozüyük’te 3 öğretmen açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel…

Ayakta donan tilki bakın aslında neymişAyakta donan tilki bakın aslında neymiş

Termometrelerin eksi 32 dereceyi gösterdiği Bayburt'ta bir tilkinin ayakta donduğu…

FETÖ’cü akademisyenler jandarmadan kaçamadıFETÖ’cü akademisyenler jandarmadan kaçamadı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olduğu…