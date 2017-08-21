Ankara'da çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında 119 kişi halkında gözaltı kararı verdi.21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:18
Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün kapatılan okullarından görev yapan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Ankara merkezli operasyon kapsamında 24 ilde tamamı ByLock kullanıcısı 119 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şu ana kadar şüphelilerden 40'ının yakalandığı, diğer şüphelilerle ilgili arama işlemlerine devam edildiği öğrenildi.