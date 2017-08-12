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Ankara'da çıkan yangında bir ev kül oldu

Kızılcahamam İlçesi'ne bağlı Eğerli Kuzören Köyü Akçabayır Mahallesinde akşam saatlerinde çıkan yangında bir ev yanarak kül oldu.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:06
Ankara'da çıkan yangında bir ev kül oldu

Bu gece saat:22.00 sıralarında Mustafa Cebeci'ye ait iki katlı ahşap evde elektrik kontağından çıktığı tahmın edilen yangını gören köylüler, hortum ve kovalarla su döküp, ilk müdahalede bulundu. .Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılcahamam ve Kazan'dan gelen itfaiye ile birlikte Orman işletmesine ait arazözle Kızılcahamam Belediyesi'ne ait kepçe yangına müdahalede bulundu. Yangın diğer evlere sıçramadan 2 saatte söndürülebildi. Yangında can kaybı olmazken, içindeki eşyalarla birllikte ev tamamen yandı.

Olay yerine gelen Kızılcahamam Belediyesi meclis üyesi Adem Emin Atakul ve Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, yangından zarar görenlere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:06
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