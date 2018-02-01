Ankara'da büyük patlama!
Ankara Vergi Dairesi'nde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Ankara Valisi Ercan Topaca, patlamaya ilişkin açıklama yaptı01 Şubat 2018 Perşembe 20:29
Ankara Çukurambar'da büyük bir patlama sesi duyulduğu belirtildi.
Alınan bilgilere göre; Ankara Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan yok.
VALİDEN RAHATLATAN AÇIKLAMA
Ankara Valisi'nden patlamaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada binanın boş olduğu, polisin olay yerinde inceleme yaptığı belirtildi.