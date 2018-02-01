Ankara'da büyük patlama!

Ankara Çukurambar'da büyük bir patlama sesi duyulduğu belirtildi.

Alınan bilgilere göre; Ankara Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan yok.

VALİDEN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Ankara Valisi'nden patlamaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada binanın boş olduğu, polisin olay yerinde inceleme yaptığı belirtildi.