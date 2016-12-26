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Ankara'da bu hafta kar var mı?

26 Aralık itibariyle binlerce kişi bu sorunun yanıtını arıyor. Ankara'da bu hafta kar var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara hava durumu ve haritalı hava durumu raporunu yayınladı.

Ankara'da bu hafta kar var mı?
Eklenme: 26 Aralık 2016, 11:07
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2016 yılının son günlerde Ankara'da kar olacak mı? Bu hafta yurdun büyük bölümünde kar yağışı beklenirken bu hafta Ankara'da kar yağacak mı soruları sorulmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara beş günlük hava durumu raporunu açıkladı. İşte kar yağışıyla ilgili tüm gelişmeler

ANKARA'DA BU HAFTA KAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara bu hafta karlı geçecek. Ankara'da kar yağışı 28 Aralık çarşamba günü kendini göstermeye başlayacak. Sıcaklıkların ise sıfırın altına düşmesi bekleniyor. İşte gün gün Ankara kar yağışı ve hava durumu raporu

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Ankara 27 Aralık hava durumu nasıl kar var mı?

27 Aralık salı günü itibariyle Ankara hava durumu verilerine göre karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Sıcaklık en düşük -1 en yüksek ise 3 derece olacak.

Ankara 28 Aralık hava durumu nasıl kar var mı?

28 Aralık çarşamba günü itibariyle Ankara hava durumu verilerine göre kar yağması bekleniyor. Sıcaklık en düşük -4 en yüksek ise 1 derece olacak.

Ankara 29 Aralık hava durumu nasıl kar var mı?

29 Aralık perşembe günü itibariyle Ankara hava durumu verilerine göre karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Sıcaklık en düşük -5 en yüksek ise 0 derece olacak.

Ankara 30 Aralık hava durumu nasıl kar var mı?

30 Aralık cuma günü itibariyle Ankara hava durumu verilerine göre kar yağışı İstanbul'u terk ediyor. Sıcaklık en düşük -5 en yüksek ise -1 derece olacak.

 
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