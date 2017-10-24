Ankara'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Çubuk ilçesinde R.L, daha önce kavga ettiği Cem Demirhan ile Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine gelmesi üzerine yeniden tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.L, mutfaktan aldığı bıçakla Demirhan'ı göğsünden bıçakladı. Demirhan'ın yaralı halde otomobiline binmeye çalıştığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.



Demirhan ambulansla kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Demirhan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Olayın ardından kaçan R.L, polis tarafından kısa sürede yakalandı.