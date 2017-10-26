Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da yarın yapılacak olan Melike Hatun Camisi'nin açılışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adnan Saygun Caddesi'ndeki Melike Hatun Camisi'nin ibadete açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın tören düzenlenecek.

Etkinlik nedeniyle Adnan Saygun Caddesi, Ordu Sokak, Kosova Sokak, Temiz Sokak, Ayhan Sokak, Çavuş Sokak ve Suluçeşme Sokak, saat 10.00'dan program sona erene kadar çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.