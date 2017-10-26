Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte Melike Hatun Camisi'nin açılışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

26 Ekim 2017 Perşembe 23:28
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da yarın yapılacak olan Melike Hatun Camisi'nin açılışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adnan Saygun Caddesi'ndeki Melike Hatun Camisi'nin ibadete açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın tören düzenlenecek.

Etkinlik nedeniyle Adnan Saygun Caddesi, Ordu Sokak, Kosova Sokak, Temiz Sokak, Ayhan Sokak, Çavuş Sokak ve Suluçeşme Sokak, saat 10.00'dan program sona erene kadar çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 23:28
  1. Melike Hatun Camisi
  2. ankara trafik
  • EnesEnes8 sa önce
    Caminin yapılmasına maddi mannvi destek verenleren Allah razı olsun.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Vefalı Türk geldi, bölge halkı huzura kavuştu
  1. Vefalı Türk geldi, bölge halkı huzura..
  2. Dondurmak yeterli değil iptal edilmeli
  3. Alman yargısında Nazi kafası
  4. Afrika ile Kur’an kardeşliği
  5. YKS din dersine ilgiyi azaltır
  6. 'Sınır' mesajı
  7. TÜSİAD heyeti Külliye’de
  8. Haçlıların inanca da saygısı yok!
  9. Gül’ün eski danışmanı mektup yazdı,..
  10. Hafta sonu hava nasıl olacak?
  11. Valilikler uyardı: Farkında..
  12. 'Melih Gökçek ilk şoku atlatmış'
  13. Sözleşmeli öğretmen alımında değişiklik
  14. Kennedy suikastinde sıcak gelişme
  15. Fenerbahçe'den Galatasaray'a asrın..
  16. Fenerbahçe aradığı 10 numarayı buldu
  17. İstanbul'da DAEŞ operasyonu
  18. Futboldan 2 yıl men cezası...
  19. Şanlıurfa'da yakalananlar şaşkına..
  20. 'Galatasaray derbisi ertelensin'
'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
Orgeneral Akar: Bu tanım kabul edilemez
Orgeneral Akar: Bu tanım kabul edilemez
İran'dan İbadi'ye uyarı: Güvenmeyin
İran'dan İbadi'ye uyarı: Güvenmeyin

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
Alman dergisinden bomba iddia
Alman dergisinden bomba iddia
Akşener'in partisi patent engeline takıldı
Akşener'in partisi patent engeline takıldı