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Ankara'da AVM'de yangın korkusu

Ankara'da bir alışveriş merkezi, bacasında çıkan yangın nedeniyle boşaltıldı. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, yangına müdahale ederek büyümesini önledi.

25 Temmuz 2017 Salı 17:10
Ankara'da AVM'de yangın korkusu

Ankara'da bir alışveriş merkezi, bacasında çıkan yangın nedeniyle tahliye edildi.

Çankaya İran Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

AVM'de bulunan vatandaşlar, yangının fark edilmesinin ardından tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, yangına müdahale ederek büyümesini önledi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 17:10
  1. İran
  2. Ankara
  3. Çankaya
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