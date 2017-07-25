Ankara'da AVM'de yangın korkusu

Ankara'da bir alışveriş merkezi, bacasında çıkan yangın nedeniyle tahliye edildi.

Çankaya İran Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

AVM'de bulunan vatandaşlar, yangının fark edilmesinin ardından tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, yangına müdahale ederek büyümesini önledi.