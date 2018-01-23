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Ankara'da 5 milyon dolar sahte para yakalandı...

Ankara'da gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri koliler içerisinde hazırlanmış 5 milyon dolar değerinde sahte para ele geçirdi.

23 Ocak 2018 Salı 08:19
Ankara'da 5 milyon dolar sahte para yakalandı...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ele geçen sahte paralar polisi bile şaşırttı.  M.Ç isimli şahıs adına sahte dolar sevk edileceği ihbarını alan polisler Çankaya'da harekete geçti. Ekipler yaptıkları inceleme sonucunda dolarların M.Ç adına kargo firmasına geldiğini tespit etti. Olayla ilgili şüpheli şahsın suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanması için çalışma başlatan ekipler kargo firmasını takibe alarak dolarların dolu olduğu kolileri kargo firmasından teslim alan Ş.K isimli şahsı suçüstü yakaladı.

Kolilerde yapılan incelemede  piyasaya sürülmeye hazır halde bulunan toplan 50 bin adet 100 dolar şeklinde hazırlanmış 5 milyon değerinde sahte para ele geçti.

Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında sonradan yakalanan M.Ç. ile Ş.K gözaltına alındı. Ele geçen sahte dolarlara ise el konuldu.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 08:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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