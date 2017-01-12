Ankara’da 43 Yıllık İlk Kurulan Evden Eve Nakliyat Firması

Taşınmak aslında sanıldığı gibi kolay gözüken bir hizmet alanı değildir. Taşınma öncesinde her detayın incelenmesi ve size uygun nakliyat ekipmanlarının önceden belirlenmesi alacağınız hizmetin kusursuz nitelikte olmasını sağlar. Akbaba Nakliyat ile son model taşımacılık araçlarımız ve alanında uzman personellerimiz doğrultusunda tüm Türkiye geneline şehir içi, şehirler arası sigortalı, ambalajlı, asansörlü, kapalı çelik kasa taşımacılık araçlarımız ile nakliyat hizmeti sağlamaktayız.

Müşterilerimize sunmuş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz arasında ev eşya taşımacılığı, parça eşya taşımacılık, şehir içi nakliye, şehir dışı taşımacılık, ofis büro nakliyat ve kurumsal taşımacılık alanlarında müşterilerimize hizmetler sunmaktayız.

Evden eve nakliyat firması seçerken özellikle müşterilerimiz oldukça dikkat etmesi gerekmektedir. İlgilendiğiniz firmanın kuruluş yılı, size sunulan sözleşme şartları, şehir içi şehir dışı taşımacılık yetki belgeleri ve nakliye koşullarını önceden bilmeniz risksiz bir nakliye hizmeti almanızın önünü açacaktır. Firmalar eşyalarınızı yerinde görüp gerekli etüt çalışmasını önceden yaparak daha sağlıklı ve güvenilir bir hizmet alabileceğinizi belirtmek isteriz.

Ankara nakliyat firmaları olarak firmamızı arayıp randevu aldığınızda günün müsait olduğunuz bir zaman dilimi içerisinde evinize gelen eksperimiz tüm eşyalarınızı inceler. Eksperin yapmış olduğu inceleme neticesinde eşyanın miktarı, çalışacak personel sayısı, sigorta kapsamı, kullanılacak malzemelerin belirlenmesi, asansörlü eşya taşıma ekipmanlarına yer verilip verilmeyeceği gibi bir çok detay önceden incelenir. Hizmet detayımız hakkında müşterimize gerekli bilgiyi verdikten sonra anlaşma sağlanması halinde sözleşme ve sigorta kapsamı dahilinde eşyalarınız belirtmiş olduğunuz tarihlerde eşyalarınız taşınır.

Nakliye gününde ilk olarak evinizde bulunan tüm eşyaların özel malzemeler kullanılması ile paketleme işlemi yapılır. Kullanmış olduğumuz ambalajlama malzemeleri arasında kraft kağıt, streç, karton koli, bant, havalı naylon, bant vb. sıfır ambalajlama malzemeler kullanarak eşyalarınızın paketlenmesini yapıyoruz. Kırılacak eşyalar, gardrop içinde bulunan elbiseler, beyaz eşyalar, oturma grubu, çocuk odası ve yatak odası gibi başlıca olabilecek tüm eşyaların doğru paketleme teknikleri kullanarak ambalajını sağlıyoruz. Taşınma sırasında zarar görme ihtimali yüksek olabilecek mobilya eşyalar ilk olarak demontesi yapılır daha sonra ise paketleme aşamaları yapılarak eşyalarınız araçlarımıza yüklenir. Tüm eşyalarınızın aracımıza yüklenmesi yapıldıktan sonra önceden belirtmiş olduğunuz yeni adrese götürülmek üzere yola çıkar.

Eşyalarınız yeni adresinize ulaştırıldığında tüm paketlenen eşyalar personellerimiz tarafından açılır ve müşterimizin isteği doğrultusunda istenilen yerlere yerleştirilir. Taşınma esnasında zarar görmüş bir eşya var ise firmamız tarafından karşılanır. Eşya eğer oldukça fazla hasar görmüş ise daha önceden yapmış olduğumuz eşya sigortası ile eşyanızın maddi zararını karşılarız.