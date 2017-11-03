Ankara'da 400 yıllık tarihi ev kül oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi Kuloğlu Sokak'ta bulunan yaklaşık 400 yıllık iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı ancak ahşap tarihi yapı kullanılamaz hale geldi.

Kül olan evin, Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı'nın torunları Şakir Abdullah Kınacı ve Nevin Erikenel'e ait olduğu kaydedildi.