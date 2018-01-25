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Ankara'da 300 kişi tahliye edildi!

FETÖ üyelerinin 'mor beyin' tuzağının ortaya çıkmasının ardından güncellenen 'ByLock' listesinin ardından, Ankara'da 300 kişi tahliye edildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 14:58
Ankara'da 300 kişi tahliye edildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 27 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, FETÖ'nün asıl ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının ByLock IP’lerine yönlendirildiğini, bu kapsamda yaklaşık bin kişinin tutuklu bulunduğunu bildirmişti. Kocaman, bu bin kişinin örgüt ile bağlantısının olmaması durumunda tahliyelerinin talep edileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda 11 bin 480 kişilik listede ismi yer alan ve tutuklu bulunan Ankara'daki şüpheliler savcılıklar tarafından incelendi. Güncellenen ByLock listesinden adı çıkartılan ve hakkında FETÖ'ye yönelik başkaca bir delil bulunmayan yaklaşık 300 kişi tahliye edildi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 14:58
  1. feto
  2. by lock
  3. mor beyin
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