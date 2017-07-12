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Ankara'da 20 lüks otomobile el konuldu

Ankara'da yürütülen bir operasyonda, çifte ruhsat düzenlenerek kullanılan toplam 20 adet yabancı plakalı lüks araca el koydu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:05
Ankara'da 20 lüks otomobile el konuldu

Gümrük Ticaret Bakanlığına bağlı birimleri tarafından yasadışı yollarla yurtdışından Türkiye'ye getirilip hak sahibi olmayan vatandaşlar tarafından kullanıldığı veya ikinci el oto parçası olarak satılmak üzere parçalandığı tespit edilen kaçak otomobillere karşı mücadele ülke genelinde sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri, yabancı plakalı lüks araçlara karşı yürüttükleri çalışmalar sonucunda başarılı bir operasyona imza attı. 

Yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Bakanlığın Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattına gelen ihbarlar değerlendirildi. Ayrıca, internet üzerinden yürütülen inceleme sonucunda şüpheli araçlar tespit edildi. Bunun üzerine, müşteri gibi hareket eden ekipler tarafından araç sahipleri ile görüşmeler yapıldı, kaçak olduğundan şüphelenilen araçlar ise Bakanlığın Taşıt Takip Programı üzerinden sorgulandı.  

Çalışmalar neticesinde, özellikle Gürcü ve Bulgar plakalı araçların gümrük mevzuatı uyarınca ülkede kalış süreleri dolduğunda, araçlara aynı marka ve modeldeki otomobillere ait Türk plakaları takıldığı ve araçların sahte ruhsat düzenlenerek ülke içerisinde kullanılmaya devam edildiği tespit edildi.

Operasyon sonucunda, aldatıcı işlemle yurda getirilip hak sahibi olmayan şahıslarca kullanılan veya satışı yapılan toplam 20 adet lüks araca el konularak otomobil çetesi çökertildi. Çete üyesi 36 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlatıldı. El konulan araçların piyasa değerinin ise toplam 1 milyon 636 bin TL olduğu bildirildi. 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:05
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