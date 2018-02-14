Ankara yeni bir üniversite kazanıyor

Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfı tarafından kamu tüzel kişiliğine sahip Ankara Medipol Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulacak.

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:36

Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarıya göre, Ankara’da Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfı tarafından kamu tüzel kişiliğine sahip Ankara Medipol Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversite; diş hekimliği, hukuk, iktisadi idari ve sosyal bilimler, mimarlık ve mühendislik, sağlık bilimleri, tıp fakültesi, yabancı diller ile meslek yüksekokulları, fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler enstitülerinden oluşacak.


Yeni Akit Gazetesi
  1. Türkiye Eğitim
  2. Sağlık
  3. Bilim ve Araştırma Vakfı
  4. Ankara Medipol Üniversitesi
  5. Ankara
Eğitim Gündemi
Röportaj
MEB Duyuruları
YÖK Duyuruları
Sınav Soruları