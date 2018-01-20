Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ankara ve İstanbul'daki riskli alanlar Resmi Gazete'de

Ankara'nın Bala ve İstanbul'un Eyüpsultan ile Bağcılar ilçelerindeki bazı alanlar riskli ilan edildi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 12:47
Ankara ve İstanbul'daki riskli alanlar Resmi Gazete'de

Ankara ve İstanbul'da bazı alanların riskli kabul edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi ve İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi ile Bağcılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi sınırlarındaki bazı alanlar riskli ilan edildi.

Kararların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29 Eylül 2017 ve 2 Kasım 2017 tarihli yazıları ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından alındığı belirtildi.

Kararlarda, riskli ilan edilen alanların krokisi ile koordinatlarına da yer verildi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 12:47
  1. koordinatlar
  2. Ankara
  3. İstanbul
  4. riskli alan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakkaldan aldığı ekmeğin içinden öyle bir şey çıktı ki… Şok oldu!
    1. Bakkaldan aldığı ekmeğin içinden öyle..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    3. PKK şokta! Havadan takip, karadan..
    4. Bu organlar olmadan da yaşamınızı..
    5. Deniz Baykal'ın sağlığına ilişkin yeni..
    6. Köylüler Afrin sınırına dev Türk..
    7. 'ABD’yi niye mahkemeye vermiyoruz?'
    8. ABD’nin kolladığı terör örgütü şokta…..
    9. Gözaltındaki şoförün ilk ifadesi:..
    10. Afrin'deki teröristler için şimdiden..
    11. Çorum Belediyespor'da hedef galibiyet
    12. 16 aracın camında bulundu! Dehşete..
    13. Van'da uyuşturucu operasyonu: 12 kilo..
    14. Park halindeki araç alevlere teslim oldu
    15. Terör örgütü YPG'nin sözde komutanları..
    16. Fırtınada kağıt gibi savrulan uçağı...
    17. AK Parti'den Erdoğan hakkında bomba..
    18. O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız..
    19. El-Bab’tan gönüllü gençler Afrin’e..
    20. Aykut Kocaman: Ne olursa olsun bu maçı..
    Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
    Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
    YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 20.01.2018
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Kızlarını almaya giden babaya şok!