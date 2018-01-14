Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ankara Valisi, Meclis önünde kendisini yakan işçiyi ziyaret etti

Ankara’da maddi sıkıntılar nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) önünde kendisini yakan inşaat işçisi Sıtkı A.yı, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Başbakanlık yetkilileri, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

14 Ocak 2018 Pazar 15:11
Ankara Valisi, Meclis önünde kendisini yakan işçiyi ziyaret etti

Olay, geçen cuma günü, TBMM Dikmen Kapısı girişine 50 metre uzaklıktaki Meclis Hastanesi’nin önünde meydana geldi. İnşaat işçisi Sıtkı A.(39), geçirdiği iş kazası nedeniyle 5 yıldır çalışamadığını ve maddi sıkıntıları olduğunu söyleyerek, üzerine benzin döküp, kendisini yaktı.

Sıtkı A.'nın vücudunu saran alevler söndürülürken, genç adam Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüzünde ikinci, kolunda ise birinci derece yanıklar oluşan Sıtkı A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ankara Valisi Topaca ile Başbakanlık yetkilileri de Sıtkı A.’yı yanık tedavi merkezinde ziyaret etti. Vali Topaca ve beraberindekiler, Sıtkı A.’ya ’geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

Öte yandan Başbakanlık yetkililerinin daha önce kendisini telefonla aradığını belirten Sıtkı A., kendisinin arkasında duracaklarına dair söz aldığını söyledi.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 15:11
  1. Ankara
  2. Meclis
  3. yakan
  4. işçi
  5. Vali
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Valisi, Meclis önünde kendisini yakan işçiyi ziyaret etti
    1. Ankara Valisi, Meclis önünde kendisini..
    2. Oy kullanmak için Isparta'dan..
    3. Bakan Yılmaz'dan öğrencilere büyük..
    4. Alman devi Bayern'den Altınordu'ya övgü
    5. Sınır köyündeki iki aile arasında..
    6. Kapıkule'de tır kuyruğu şoförleri..
    7. Adım atacak yer kalmadı! Kuyruğa..
    8. Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    9. Hakkari'de kış mevsiminde Sümbül..
    10. Nusaybin'de parktaki ağaca kuşlar için..
    11. Marketten hırsızlık yapan Iraklı kadın..
    12. Şanlıurfa’da cezaevi firarisi yakalandı
    13. 15 Temmuz'da ilk selayı okuduğu ileri..
    14. Terim'den 'Arda Turan' sorusuna net..
    15. İran'da Telegram'a erişim yasağı kalktı
    16. Tunceli'de PKK'ya 18 ayda "4 bin"..
    17. Trabzonspor'da Burak Yılmaz sevinci
    18. Üsküdar'da binlerce kişi Kudüs için..
    19. Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü
    20. Hamas yetkilisinin yakınında büyük..
    ‘FETÖ’cüleri tahliye edin’ demişlerdi… Şok iddia! ‘Acaba Abdullah Gül hamlesi mi?’ 8’ini Gül atadı…
    ‘FETÖ’cüleri tahliye edin’ demişlerdi… Şok iddia! ‘Acaba Abdullah Gül hamlesi mi?’ 8’ini Gül atadı…
    TSK vurmaya başladı! Bombardıman sesleri Türkiye’den de duyuluyor
    TSK vurmaya başladı! Bombardıman sesleri Türkiye’den de duyuluyor
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
    İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
    Avrupa ülkesine büyük şok: Binlerce kişi sokağa indi
    Avrupa ülkesine büyük şok: Binlerce kişi sokağa indi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
    Anlaşma imzalandı, Türkiye'nin her yerine kurulacak
    Anlaşma imzalandı, Türkiye'nin her yerine kurulacak