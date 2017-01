Ankara Valiliğinden sokakta kalanlar için 'Kimsesizler Evi'

Ankara Valiliğinin, kimsesizleri, evsizleri çetin kış şartlarından korumak amacıyla hizmete aldığı Kimsesizler Evi'nde halen 81 kişi konaklıyor. Kayıp vatandaşlara da sahip çıkılan Kimsesizler Evi'ndeki 61 yaş üstü vatandaşlar huzur evlerine, engelliler ise rehabilitasyon merkezlerine yönlendiriliyor. Çalışabilecek durumdaki evsizler ise İŞKUR aracılığıyla iş sahibi yapılıyor.



Sokakta kalırken, ısınabilmek için sahip olduğu tek battaniyenin de çalınmasıyla soğuk, açlık ve susuzluğa karşı çaresiz kalan Hüseyin Kapucu'ya (54) da Valiliğin yardım eli yetişti.



Kimsesizler Evi'nde sıcak bir oda ve iki öğün yemek imkanı bulan Kapucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış şartları ağırlaştıkça sokakta yaşam mücadelesinin de zorlaştığını söyledi.



Parklardayken, çetin hava şartlarında ateş yakarak hayatta kalmaya çalışan Kapucu, iki gün önce Kimsesizler Evi'ne getirilişini şöyle anlattı:



"Yakınlarda iki arkadaşımı kaybettim, yanımda öldüler soğuktan, parkta. Sıra bana gelmişti. Parkta yatıyordum baktım ki üzerimde beş parmak kar birikmiş. Ben de hemen hemen üçüncü olacaktım. Uykudan önce bir battaniyeye sarılmıştım, üstüme kar yağmış, memur abilerim geldi beni arabaya bindirip buraya getirdiler. Ölmedim, sıcak bir yuvamız oldu."



Geçmişte halk danslarıyla ilgilendiğini, müzisyenlik yaptığını söyleyen Kapucu, geçen yıl trafik kazası geçirdiğini belirtti.



Kapucu, kazanın ardından vücudunun çeşitli yerlerine platin takıldığını anlatarak "Şimdi ellerim, ayaklarım demir. Beynim demir. Daha doğrusu 'demir adam' oldum, Her tarafım demir. Allah'ın takdiri böyleymiş. Soluğu burada aldım, bir sıcak yuvamız oldu, yaza kadar. Yaz olduktan sonra da Allah'a kalıyor." diye konuştu.



Kendisine sahip çıkarak, soğuktan ve ölüm tehlikesinden kurtaranlara teşekkür eden Kapucu , "Ben hemen hemen 30 senedir dışarılardayım. Bu esnada acı ve tatlı günlerimiz de oldu. Allah devletimize yardımcı olsun. Devletimiz, milletimiz sağ olsun." dedi.



On senedir Kimsesizler Evi'nde kalıyor

Sokakta yaşarken iki hafta önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan, sonrasında ise kalacak bir yeri olmadığı için Valiliğin Kimsesizler Evi'ne getirilen 57 yaşındaki Cevdet Boynueğri de burada sıcak bir ortamda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Hastalığı sebebiyle ilaç kullandığını ve düzenli bir hayata ihtiyacı olduğunu anlatan Boynueğri, Kimsesizler Evi'ndeki imkanların hayatını düzene soktuğunu belirtti.



"Sokaktan çok daha iyi durumdayım. Sokakta kalsaydım AŞTİ'de, terminalde kalacaktım, daha kötü." diyen Boynueğri, yaklaşık on senedir her kışı Valilik tarafından kış dönemlerinde açılan otel konforundaki evlerde geçirdiğini kaydetti.



Boynueğri, "Valiliğe gittiğim zaman adımı soyadımı veriyorum, 'Tamam sen bizim elemansın' diyorlar. Dışarının durumunu görüyoruz, buradan memnunuz. Biraz önce ekmek almaya gittim, çok soğuk." ifadelerini kullandı.



Alacağı için sokakta kaldı, Valilik sahip çıktı

Trabzon'dan Ankara'ya iki yıl önce çalışmak için gelen Mecit Kazancı da işlerinin yolunda gitmemesi nedeniyle 3 ay önce evsiz kaldığını söyledi.



Kış şartları, açlık ve susuzluk nedeniyle çareyi Kimsesizler Evi'ne sığınmakta bulduğunu anlatan Kazancı, yaklaşık 2 aydır şehirler arası otobüs terminalinde kaldığını belirtti.



İnşaat işçisi olarak iki yıldır Ankara'da çalıştığını ancak çalıştığı birikmiş maaşlarını alamadığını söyleyen Kazancı, "Yomra'nın Kıratlı köyünde eşimle iki ufak kızım var. AŞTİ'nin müdürü de Trabzonlu, 'Mecit Bey senin biletini alalım sen Trabzon'a git, buralarda perişan olma' dedi. Ben gitmedim. Çoluk çocuğumun parasını burada bırakamazdım." diye konuştu.



Durumunu bildirdiği Valilik tarafından Kimsesizler Evi'ne yönlendirildiğini aktaran Kazancı, "Orada seni misafir edelim. Paranı almanın yolunu bul" cevabını aldığını, 3 ay sokakta kaldıktan sonra buraya gelmekten mutlu olduğunu belirtti.



Valilik oksijen makinesi verdi

12 senedir KOAH hastası olan, hastalığı ağırlaşınca işsiz, evsiz, kimsesiz kalan Tamer Kolukısa da günde 12 saat oksijen makinesine bağlı kaldığını, bunun için de hastanelerin acil servis bölümlerinde gecelerini geçirdiğini ifade etti.



Valilik tarafından kendisine tahsis edilen oksijen makinesi ile bu dertten kurtulduğunu ve Kimsesizler Evi'ne sığınarak sıcak bir ortama kavuştuğunu söyleyen Kolukısa, "Böyle havalar zaten KOAH hastalarına sıkıntı. Valilikten Allah razı olsun burayı bize açtı. Kışı burada geçireceğiz. Ondan sonra ise ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.



Önce sağlık taraması yapılıyor

Ankara Valisi Ercan Topaca da Ankara'da herhangi bir sebeple sokaklarda yaşamak durumunda kalan, gidecek bir yeri olmayan, yemek, temizlik, barınma sıkıntısı çeken kimsesizlerin temiz, sıcak, güvenli bir ortamda kışı geçirebilmeleri için, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kış boyu Kimsesizler Evi'nin açık kalacağını kaydetti.



Topaca, "Valilik olarak, vatandaşlarımızın sıcak bir yuvaya, sıcak bir aşa ve güvenli bir ortama kavuşması amacıyla yaptığımız bu hizmetle kimsesiz insanların kimsesi olmayı amaçlıyoruz. Dileğimiz bu insanların yaşama tutunabilmelerine yardımcı olmak, onların yaşama güçlerini artırmaktır." ifadesini kullandı.



Vali Topaca, Ankara sokaklarında yapılan devriye ve ihbarlarla ulaşılan vatandaşlara sağlık taraması yapıldığını, temizlik, kıyafet, kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.