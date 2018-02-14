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Ankara Valiliği'nden 'kontrollü patlama' duyurusu

Ankara Valiliği, Çankaya ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi civarındaki yol yapım çalışması sırasında kontrollü patlama yapılacağını duyurdu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:24
Ankara Valiliği'nden 'kontrollü patlama' duyurusu

Ankara Valiliği kaynakları, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi yakınlarında yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü patlatma yapılacağı konusunda duyuru yaptı.

GEÇEN HAFTA 'KONTROLLÜ PATLATMA' ENDİŞEYE NEDEN OLMUŞTU

Geçen hafta da bölgedeki yol yapım çalışması sırasında kontrollü patlatma yapılmış ve patlama sesi endişeye neden olmuştu. Ankara'daki patlatma sesi çeşitli semtlerden de duyulmuştu.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 17:24
  1. Ankara
  2. Dodurga Mahallesi

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