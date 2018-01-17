Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ankara Valiliği’nden Demirtaş yasağı

Ankara genelinde umuma açık alanlarda, kanuna aykırı her türlü toplanma, yürüyüş, oturma eylemi, anma toplantısı yasaklandı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 01:51
Ankara Valiliği’nden Demirtaş yasağı

İHA-Ankara Valiliği, tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş’ın gerçekleştirilecek iki duruşması hakkında, başta Sincan Cezaevi/Adliyesi Kampüsü önü ve çevresi olmak üzere Ankara genelinde umuma açık alanlarda, kanuna aykırı her türlü toplanma, yürüyüş, oturma eylemi, anma toplantısı ve bu gibi eylemlerin yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, halen Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 17 Ocak Çarşamba günü saat 09.25 sularında Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinde ve saat 11.00 sularında Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşmasının görüleceği, her iki duruşmaya da katılacağı değerlendirilen Selahattin Demirtaş’a destek amaçlı müzahir kesimlerce söz konusu duruşmalara katılma, toplanma çağrısında bulunulduğuna ilişkin bilgilerin elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, Sincan Cezaevi ile Ankara Adliyesi önü ve çevresinde bir araya gelenlerden oluşturulacak topluluğun bazı terör örgütleri tarafından suistimal edilerek muhtemel hedef teşkil edeceği, terör örgütleri tarafından, katılımcılar ve vatandaşlara yönelik eylem yapılabileceğinin değerlendirildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Bu nedenlerle 17 Ocak 2018 tarihinde, başta Sincan Cezaevi/Adliyesi Kampüsü önü ve çevresi olmak üzere Ankara genelinde umuma açık alanlarda, kanuna aykırı her türlü toplanma, yürüyüş, oturma eylemi, anma toplantısı ve bu gibi eylemler, etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c maddesine göre ilimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11. maddesinin k ve m bendi hükümleri doğrultusunda yasaklanmıştır.”


Belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ile 28. maddesi, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/K-M ile 25/b maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c ile 66. madde hükümleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 01:51
  1. Ankara Valiliği
  2. HDP İstanbul Milletvekili
  3. HDPseçim
  4. Selahattin Demirtaş
  5. Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman polisinden 10 kişiye casusluk gözaltısı
    1. Alman polisinden 10 kişiye casusluk..
    2. Ankara Valiliği’nden Demirtaş yasağı
    3. Anlaşmayı resmen..
    4. Beşiktaş Çekya temsilcisini devirdi
    5. Aykut Kocaman:Son derece üzgünüm
    6. Türkiye ile ABD'den kritik görüşme!
    7. Erdoğan, "Kut'ül Amare" dizisinin..
    8. ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...
    9. ABD tarih verdi! 29 Ocak'ta...
    10. Yanardağ harekete geçti! Binlerce kişi..
    11. Suudi Arabistan'a balistik füzeli..
    12. Isparta'da kaybolan 6 kişi bulundu
    13. Türkiye'den flaş Libya açıklaması
    14. 'Öğretmenlerimizle 2023'e' projesi..
    15. Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    16. Esenyurt'ta patlama! Yaralılar var
    17. Terör devleti ABD'den flaş Filistin..
    18. Bal üreticileri İstanbul’da buluşuyor
    19. Azez'de şiddetli çatışma başladı
    20. BM'den 'ABD' ve 'terör ordusu'..
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Azez'de şiddetli çatışma başladı
    Azez'de şiddetli çatışma başladı
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Mahkemeden flaş Kemal Kılıçdaroğlu kararı
    Mahkemeden flaş Kemal Kılıçdaroğlu kararı
    Afrin'de ilginç hareketlilik
    Afrin'de ilginç hareketlilik