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Ankara Valiliği: Patlayan bombaydı

Ankara Valiliği'nden, Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamada, bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular elde edildiği bildirildi.

02 Şubat 2018 Cuma 19:32
Ankara Valiliği: Patlayan bombaydı

Ankara Valiliği'nden, Vergi Dairesi Başkanlığı binası girişine bomba düzenekli çantayı bıraktığı tespit edilen ve sonrasında düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen Ersen Ertogan'ın Suriye kırsalında YPS içinde eğitim aldığı ve patlamayla bağlantılı 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 19:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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