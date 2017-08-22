Ankara - Tahran - Bağdat hakkında kritik temas trafiği

Ziyaretin önemli konularından birini, Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin 25 Eylül'de yapılacağını duyurduğu bağımsızlık referandumu oluşturacak. Çavuşoğlu, Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçerek, referandumla ilgili Türkiye'nin kaygı ve tepkisini Barzani'nin yüzüne söyleyecek.

Referandum rahatsızlığı

Türkiye, Suriye politikasında çeliştiği İran ile Rusya'nın da içinde yer aldığı Astana sürecine paralel olarak diplomatik işbirliği içine girmeye başladı. İran Genelkurmay Başkanı Tüal Muhammed Bakıri'nin, 38 yıl aradan sonra 3 günlük Ankara ziyaretinin ardından da Türkiye ile İran arasında askeri işbirliği için önemli adımlar atıldı. Kuzey Irak'ta Kürt bölgesindeki bağımsızlık referandumu, 25 Eylül'de yapılacak. Referandum, Türkiye'nin yanı sıra İran ile Irak merkezi yönetiminde de rahatsızlık yaratmış durumda.

Bağdat'tan Erbil'e geçecek

Çavuşoğlu, yarın çıkacağı Bağdat ziyaretinde Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Haydar Ebadi, Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşecek. Görüşmelerin konuları arasında terör örgütleri DAEŞ ve PKK ile mücadelenin yanı sıra Irak'ın Kürt bölgesindeki referandum da yer alacak. Bu temas trafiği ile Barzani üzerinde Ankara - Tahran - Bağdat hattında üçlü bir baskı oluşturulmaya çalışılacak. Irak'ta Türkmenlerin temsilcileriyle de görüşecek olan Çavuşoğlu, ziyaretininin sonunda Erbil'e geçecek. Çavuşoğlu, Erbil'de IKBY Başkanı Mesud Barzani ile de görüşecek. Çavuşoğlu, referandum kararına karşı Türkiye'nin tepki ve kaygılarını Barzani'ye yüz yüze görüşmede anlatacak. Çavuşoğlu, Barzani'den referandum konusunda geri adım atmasını isteyecek.

İç savaşa götürür

Çavuşoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

"Referandum son derece yanlış bir karardı. Halkın derdi ekonomi, ciddi ekonomik sorunlar var. Asıl burada IKBY'nin Bağdat'tan alması gereken hakları nasıl alacağı... Bütçeden alması gereken pay, aynı şekilde petrol gelirlerinin paylaşımı... Bunlar gibi konulara odaklanmamız lazım. Ülke bu kadar sorun yaşarken bir de bağımsızlık referandumu ülkedeki mevcut durumu daha da kötüleştirir. Allah korusun iç savaşa kadar götürür."