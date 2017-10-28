Ankara polisi müdahale etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapmalarının ardından polis tarafından uzaklaştırılan Halkevleri yanlısı grup Kızılay Konur Sokak'ta toplandı.

Polis ekipleri grubu bulundukları alanda eylem yapmalarının yasak olduğu konusunda uyardı.

Grubun uyarıları dikkate almaması üzerine polis ekipleri gözyaşartıcı gaz ile gruba müdahale etti. Polisin müdahalesi ile grup uzaklaştı.

İHA