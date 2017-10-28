Ankara polisi müdahale etti
Eylem yapılması yasak olan alanda açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.28 Ekim 2017 Cumartesi 12:13
Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapmalarının ardından polis tarafından uzaklaştırılan Halkevleri yanlısı grup Kızılay Konur Sokak'ta toplandı.
Polis ekipleri grubu bulundukları alanda eylem yapmalarının yasak olduğu konusunda uyardı.
Grubun uyarıları dikkate almaması üzerine polis ekipleri gözyaşartıcı gaz ile gruba müdahale etti. Polisin müdahalesi ile grup uzaklaştı.
İHA