Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun acı günü

Dün vefat eden Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun annesi Ayşe Sönmezoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Müftü Sönmezoğlu, en zor görevinden birini yerine getirerek annesinin cenaze namazını kıldırdı.

94 yaşında yaşama veda eden Ayşe Sönmezoğlu için Kurbantepe Camisii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip Kurbantepe Camisii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sönmezoğlu defnedildi.

Cenaze törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.