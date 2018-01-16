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Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun acı günü

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu annesinin cenaze namazını kıldırdı. Cenaze törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

16 Ocak 2018 Salı 17:37
Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun acı günü

Dün vefat eden Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun annesi Ayşe Sönmezoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Müftü Sönmezoğlu, en zor görevinden birini yerine getirerek annesinin cenaze namazını kıldırdı.

94 yaşında yaşama veda eden Ayşe Sönmezoğlu için Kurbantepe Camisii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip Kurbantepe Camisii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sönmezoğlu defnedildi.

Cenaze törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 17:37
  1. Mehmet Sönmezoğlu
  2. Ayşe Sönmezoğlu
  3. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Saygı Değer, Değerli İnsan, Dini derinliği ve bilgisi olan Sayın Mehmet Sönmezoğlunun bu acı gününde kendisine baş sağlığı, Annesine gani gani Rahmet diliyorum.
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