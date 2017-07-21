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Ankara merkezli dev operasyon! 159 gözaltı kararı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli ve KHK'lar ile kapatılan medya kuruluşlarının eski personeli ile eski emniyetçilere operasyon yapılıyor.

21 Temmuz 2017 Cuma 10:51
Ankara merkezli dev operasyon! 159 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 20 kişi ve KHK'lar ile kapatılan medya kuruluşlarının eski personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. 

BYLOCK KULLANAN GAZETECİYE GÖZALTI

Mardin Emniyet Müdürlüğü’nün FETÖ’ye yönelik soruşturmaları kapsamında bölgede yayın yapan Arena gazetesinin yayın yönetmeni Ufuk Güngörmüş de gözaltına alındı.

ESKİ EMNİYET MENSUPLARINA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bylock kullanan 13 ilde 105 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin  tamamının ihraç edildiği ve bu şüphelilerin  67'sinin polis, 4'ünün başpolis, 21'inin komiser yardımcısı, 3'ünün başkomiser, 3'ünün komiser, 6' sının emniyet müdürü, 2'sini emniyet amiri olduğu açıklandı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 10:51
  1. FETÖ
  2. GÜNCEL Haberleri
  • melekmelek1 sa önce
    Hangi mazlumların canını yaktınız kim bilir. FETÖ cü bakanları ne zaman gözaltına alacaksınız?
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