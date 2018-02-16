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Ankara merkezli 8 ilde dev FETÖ operasyonu!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde 52 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
16 Şubat 2018 Cuma 09:01
AYRINTILAR GELECEK...
Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 09:01
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