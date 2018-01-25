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Ankara merkezli 21 ilde büyük operasyon başladı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkartılan FETÖ ile irtibatları tespit edilen 129 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:38
Ankara merkezli 21 ilde büyük operasyon başladı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatları tespit edilerek KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkartılan 129 eski emniyet mensubu hakkında 21 ilde gözaltı kararı verdi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkartılan 129 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 1'inin birinci sınıf emniyet müdürü, 9'unun dördüncü sınıf emniyet müdürü, 6'sının emniyet amiri, 4'ünün başkomiser, 11'inin komiser, 28'inin komiser yardımcısı, 6'sının baş polis memuru, 64'ünün ise polis memuru olduğu kaydedildi. Açıklamada, operasyonun Ankara merkezli 21 ilde yürütüldüğü, gözaltı işlemlerinin ise devam ettiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 09:38
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