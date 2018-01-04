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Ankara kulislerinde konuşulan bomba söylenti… 18 bakan birden değişebilir!

Ankara siyaset kulisleri bomba bir iddia ile çalkalanıyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre 18 bakan birden değişecek.

04 Ocak 2018 Perşembe 08:04
Ankara kulislerinde konuşulan bomba söylenti… 18 bakan birden değişebilir!

Edinilen bilgiye göre, AK Parti, en geç mart ayında bitmesi planlanan il kongrelerinin ardından büyük kongre kararı alacak. Büyük kongre için yıl sonuna kadar zaman olmasına karşın, partinin seçimlerden önce yeniden yapılanma için, kongresini en geç nisanda yapacağı ve ardından yeni MYK ve MKYK’nın belirleneceği belirtiliyordu. Yeni yönetimin hemen ardından da ‘seçim kabinesinin’ belirleneceği ifade ediliyordu. Parti yönetiminin, ‘büyük olasılık’ olarak paylaştığı bu planda değişiklik yapıldığı iddia ediliyor.

AK Parti kulislerinde son bir ayda yoğun şekilde ‘ocak sürprizi’ dillendirilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine değişikliği için büyük kongreyi beklemeyeceği ve sürpriz şekilde ocak ayı içerisinde, kabine değişikliğine gideceği iddia ediliyor.

UYUM SORUNU

Değişikliğin en önemli nedeninin ise kabine içerisindeki uyum sorunu, proje üretme kabiliyeti ve sinerji eksikliği olduğu öne sürülüyor.

Bir süreden beri bazı bakanlar arasında tartışma yaşandığı, Cumhurbaşkanı tarafından öncelik verilen projelerin hayata geçirilmesinde gecikme olduğu, Başbakan Binali Yıldırım’ın günlük ilişkileri sürdürmekte sorun yaşadığı bakanlar bulunduğu iddiaları, AK Parti’de en çok konuşulan konular arasında bulunuyor.

18 BAKAN DİYEN DE VAR

Kabine revizyonunda değişecek bakan sayısının 18’i bulacağını bile iddia edenler bulunuyor. Bu senaryo, sadece siyasi kulislerde değil, bakanlıkların üst düzey yönetici ve bürokratları arasında da dillendirilmeye başlandı. Ancak AK Parti içinde, kabine değişikliğini birkaç ay öne çekmenin yarar sağlamayacağını, değişikliğin büyük kongre sonrasında yapılmasının doğru olacağını söyleyenler de bulunuyor. Bu tezi savunanlar, yerel seçimlerde, kabinede yer alan bakanların bir kısmının belediye başkan adayı olarak değerlendirileceğini, bu isimlerle ilgili olarak seçim bölgelerinde nabız yoklandığını ifade ediyor.

AK Parti kulislerinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Antalya gibi büyük kentlere hâlâ bakan olan isimlerin gönderileceği de öne sürülüyor.

 

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 08:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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